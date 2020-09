Eduardo Pazuello assumirá o Ministério da Saúde oficialmente nesta quarta

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, será efetivado no cargo na próxima quarta-feira (16) pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A posse do general está marcada para as 17h, no Palácio do Planalto.



Após cerca de 4 meses como interino, Eduardo Pazuello será oficializado na pasta. Ele foi nomeado ministro interino em 3 de junho, embora já estivesse, na ocasião, ocupando o posto havia 20 dias, depois que o Nelson Teich pediu demissão da pasta por divergências quanto à estratégias de combate contra a Covid-19.



A discordância com relação à pandemia também foi um dos motivos da saída de seu antecessor, Luiz Henrique Mandetta.



Com isso, Pazuello será o terceiro ministro da Saúde do governo desde que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) assumiu o comando do Executivo.