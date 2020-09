Vídeo: Idosa é flagrada dirigindo carrinho elétrico em rodovia de São Paulo

São Paulo - Vídeos divulgados nas redes sociais na tarde da segunda-feira mostram o momento no qual uma idosa dirige um carrinho elétrico com velocidade máxima de 8 km/h em uma rodovia da cidade de Limeira, em São Paulo .



O caso foi registrado na altura do altura do quilômetro 113 da Rodovia Deputado Laércio Corte, a SP-147. A idosa tentava seguir do bairro de Cecap para a casa da filha, no bairro de Jardim Santa Adélia.



Em vídeo enviado ao canal EPTV, a filha da idosa, identificada como ngela Gravena, afirmou que essa foi a primeira vez que a mãe decidiu usar o carrinho para trafegar na rodovia porque tinha carteira de habilitação. "Ela achou que não tinha nada anormal", disse. A mulher garantiu que não vai mais permitir que a mãe faça o caminho perigoso.



Apesar do susto, ninguém ficou ferido.