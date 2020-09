Onças atingidas por queimadas no Pantanal

O fogo que atingiu o Parque Estadual Encontro das Águas, localizado na região de Porto Jofre, na cidade de Poconé (distante 102 km de Cuiabá), destruiu 85% do parque, de acordo com reportagem publicada pelo portal 'G1'. E a localidade é conhecida por deter a maior concentração de onças-pintadas do mundo, com direito a turistas indo ao local para fazer passeios de barco com observação de onças-pintadas.

O Instituto Centro-Vida divulgou um vídeo que mostra que os incêndios destruíram uma área de 92 mil hectares do parque, que tem 108 mil hectares. Uma análise do ICV afirma que as onças-pintadas, que já são ameaçadas de extinção, agora também são ameaçadas pelas queimadas que estão acontecendo em todo o estado. Não foi contabilizado ainda o número de animais que morreram por causa dos incêndios.

O governo decretou situação de emergência em Mato Grosso por causa dos incêndios florestais. O decreto valerá por 90 dias, podendo ser prorrogado. Ontem foi divulgado que o governo instaurou comissão temporária externa para acompanhar as ações de enfrentamento aos incêndios que há pelo menos dois meses destroem o Pantanal.

Apresentada pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT), a proposta de criação do grupo foi aprovada no último dia 9.