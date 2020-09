Homem sofre acidente de trânsito, aciona esposa e casal desaparece

Ceará - Um casal responsável por cuidar de seis crianças desapareceu na cidade de Pacajus, no Ceará, na última sexta-feira após o marido, Carlos Vinícius de Sousa, de 40 anos, sofrer um suposto acidente de trânsito e pedir ajuda à esposa, identificada como Leidiane de Sousa Vieira, de 32 anos.

Nas redes sociais, os familiares do casal afirmaram que a última vez na qual Lidiane teve contato com a família ela afirmou que estava indo ao socorro do marido, que teria se acidentado. Ela não deu detalhes sobre o ocorrido e não voltou para casa.

Após monitorar o veículo da família por GPS, os familiares perceberam que o último sinal dele foi na cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. A polícia realiza buscas nas proximidades do local. Os seis filhos do casal estão na casa da avó materna.