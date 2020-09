Professor morre em cachoeira após fazer rapel e se afogar

Minas Gerais - Um professor de 31 anos morreu afogado nesta terça-feira, na cachoeira Pão de Angu, no município de Olaria, em Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o resgate foi acionado por amigos que estavam no local com a vítima. As informações são do jornal Estado de Minas.

De acordo com testemunhas, o homem praticava rapel e, depois de pular na água, não conseguiu retornar à superfície. Uma equipe do Pelotão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (PEMAD) também foi acionada.

O corpo da vítima foi localizado por volta das 18h45 pelo Corpo de Bombeiros e conduzido até a saída da trilha. Ainda não há informações sobre a causa da morte, mas há suspeitas de que tenha sido mal súbito ou câimbras – após a prática do rapel – que possam ter provocado o afogamento.

O boletim de ocorrência do caso foi lavrado pela Polícia Militar da cidade e o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) de Juiz de Fora.