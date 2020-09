Sem máscara, Lula visita Renan Calheiros em hospital e o abraça

São Paulo - Nesta quinta-feira , o ex-presidente Lula (PT) visitou o senador Renan Calheiros (MDB-AL) no Hospital Sírio Libanês. Em foto publicada por Calheiros, os dois aparecem abraçados e sem máscara, o que não é recomendado pelas autoridades de saúde, em função da pandemia de covid-19.



O senador está internado desde o dia 9 deste mês. Na última segunda-feira, ele realizou uma cirurgia para a extração de um tumor no rim direito e segue em recuperação.



Recebi a visita do ex-presidente @LulaOficial no hospital. Durante a conversa, ele me perguntou se eu estava bem. Respondi que aguento jogar os 90 minutos, mas que a prorrogação não garanto. pic.twitter.com/4DACB5JOgA — Renan Calheiros (@renancalheiros) September 17, 2020

