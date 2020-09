Covid-19: Brasil acumula 4,4 milhões de casos e 134,9 mil mortes

Rio - O Brasil chegou a 4.455.386 casos de covid-19 e 134.935 mortes desde o início da pandemia. Em 24 horas desde o boletim desta quarta-feira, foram registrados 36.303 novos diagnósticos positivos por infecção do novo coronavírus. Os dados estão no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta quinta-feira. A atualização é formada a partir dos dados enviados por secretarias estaduais de saúde.



Ainda conforme o sistema do Ministério da Saúde, entre quarta e esta quinta, foram acrescidos às estatísticas 829 novos óbitos. Na tarde desta quarta-feira, o sistema do Ministério da Saúde marcava 134.106 óbitos. Ainda há 2.396 falecimentos em investigação.



Nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde também divulgou o novo boletim epidemiológico da covid-19, segundo o qual o número semanal de casos caiu 30% e as mortes, 13% .



Os números divulgados aos domingos e às segundas-feiras são sempre menores, devido às limitações das equipes das secretarias de saúde. Já às terças-feiras, o número usualmente tem sido maior pelo envio dos dados acumulados do fim de semana.



Ainda de acordo com a atualização, 567.369 pessoas estão em acompanhamento e outras 3.753.082 se recuperaram.



Estados

Os estados com mais mortes são São Paulo (33.472), Rio de Janeiro (17.453), Ceará (8.774), Pernambuco (7.954) e Pará (6.421). As Unidades da Federação com menos vidas perdidas até o momento são Roraima (611), Acre (646), Amapá (688), Tocantins (840) e Mato Grosso do Sul (1.133).