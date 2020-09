Senado aprova inclusão de suplentes na Comissão do Pantanal

O Senado aprovou, nesta quinta-feira, a inclusão de quatro suplentes na comissão temporária externa instalada para acompanhar as ações de enfrentamento aos incêndios no Pantanal Mato-Grossense. A comissão foi instalada ontem, dia em que teve sua primeira reunião.



Os suplentes da comissão são Carlos Fávaro (PDT-MT), Espiridião Amin (PP-SC), Fabiano Contarato (Rede-ES) e Jayme Campos (DEM-MT). Os membros titulares são Simone Tebet (MDB-MS), Soraya Thronicke (PSL-MS), Wellington Fagundes (PL-MT) e Nelsinho Trad (PSD-MS). Fagundes é o presidente da comissão e Trad, o relator.



Na primeira reunião, os membros da comissão aprovaram a realização de uma diligência neste sábado (19) nos municípios de Poconé e Porto Cerrado, em Mato Grosso.



Os senadores devem visitar o posto fiscal e espaço de acolhimento dos animais; conversar com representantes de proprietários de fazendas e pousadas, ONGS e cientistas. Também está previsto um sobrevoo de helicóptero na região afetada pelas queimadas.