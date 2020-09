Homem joga notas de R$ 50 no mar durante festa em barco de luxo no litoral de SP

São Paulo - Um homem foi flagrado jogando notas de R$ 50 no mar durante uma festa realizada em um barco de luxo, no Guarujá, litoral de São Paulo. As informações são do G1.

A festa, que reuniu aproximadamente 350 pessoas no total, foi realizada em dezenas de barcos diferentes e aglomerou pessoas sem máscara, desrespeitando medidas de prevenção contra o coronavírus.

O evento teve divulgação em redes sociais, mas os organizadores - e o homem flagrado jogando dinheiro no mar - ainda não foram identificados.