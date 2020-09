Em região com fumaça de queimadas, avião de Bolsonaro é forçado a arremeter por 'visibilidade'

Rio - Após chegar no Mato Grosso nesta sexta-feira, o presidente de República, Jair Bolsonaro, afirmou que seu voo teve problemas de "visibilidade" e o avião foi forçado a arremeter. "Foi a 2ª vez na minha vida que acontece isso, uma vez foi no Rio de Janeiro, e, obviamente, algo anormal está acontecendo, no caso é que a visibilidade não estava muito boa", disse.

Galeria de Fotos Avião de Jair Bolsonaro chega no Mato Grosso Divulgação Avião de Jair Bolsonaro chega no Mato Grosso Divulgação Jair Bolsonaro no Mato Grosso Reprodução TV Brasil

Segundo a administradora do aeroporto, a falta de visibilidade foi ocasionada pela fumaça das queimadas na região.

Bolsonaro não relacionou o problema em seu voo com o recorde de incêndios no Pantanal e as fumaças provocadas pelas queimadas, que estão chegando a diversos estados do País, mas falou sobre o tema em seguida, dizendo que o agronegócio está sendo vítima de perseguição.

"Estamos vendo alguns focos de incêndio acontecendo pelo Brasil. Isso acontece ao longo de anos. E temos sofrido um crítica muito grande. Obviamente, quanto mais nos atacarem mais interessa aos nossos concorrentes, contra aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso agronegócio", disse.