Secretário de Estado dos Estados Unidos chega a Boa Vista

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, desembarcou há pouco na capital de Roraima, Boa Vista. Pompeo vai conhecer o trabalho realizado pela Operação Acolhida, a força-tarefa que o governo federal criou em março de 2018 para receber os milhares de imigrantes e refugiados venezuelanos que chegavam ao Brasil, fugindo da instabilidade política e econômica no país vizinho.



Além de conversar com venezuelanos, Pompeo deve se reunir com o o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, e com o governador de Roraima, Antonio Denarium. A expectativa é que eles tratem de possíveis parcerias que atraiam investimentos norte-americanos para o país e para o estado, e, principalmente, sobre a situação na Venezuela.



A visita de Pompeo coincide com o aumento da pressão do governo norte-americano pela saída do poder do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Em seu breve tour pela América do Sul, Pompeo visitará também Colômbia, Suriname e Guiana. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, já está em Boa Vista desde quarta-feira (16), preparando a chegada do secretário.



De acordo com o governador de Roraima, Antonio Denarium, os Estados Unidos já destinaram US$ 50 milhões (cerca de R$ 265 milhões) para o Brasil fazer frente a situação humanitária, acolhendo os venezuelanos.



"Vai ser um privilégio, uma honra para o estado de Roraima, receber a visita do secretário”, disse o governador Antonio Denarium sobre a presença de Pompeo e Chapman. “Eles vieram aqui para conhecer a Operação Acolhida, o trabalho que o Brasil, através [da coordenação] do Ministério da Defesa está fazendo no acolhimento dos venezuelanos", acrescentou o governador.



O roteiro divulgado à imprensa prevê que o secretário norte-americano visite o posto de identificação e triagem da operação Acolhida; a Instalação WASH (Água, Saneamento e Higiene) da Paróquia de Nossa Senhora da Consolata – projeto que recebe financiamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento, e, na sequência, se reúna com autoridades federais e estaduais na Base Aérea de Boa Vista. Por fim, antes de embarcar com destino a Bogotá, na Colômbia, Pompeo deverá conceder uma entrevista à imprensa.