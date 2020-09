Pedagoga leva soco em abordagem policial e recebe ofensas: 'preta, vagabunda'

Amapá - A pedagoga Eliane Espírito Santo, de 39 anos, sofreu uma abordagem violenta da Polícia Militar em Macapá. A mulher, que levou um soco no rosto e recebeu várias ofensas, chegou a ser detida por "desacato e desobediência".

A ocorrência foi filmada e publicada nas redes sociais pelo filho de Eliane, que também foi abordado. Pouco tempo depois, o vídeo viralizou, causando revolta em internautas.

"Para mim isso foi uma tortura, mexeu muito com meu psicológico. [...] Eu fui chamada de preta, fui chamada de vagabunda por eles na delegacia. Eu me senti ofendida e para mim foi um preconceito muito grande, porque éramos os únicos negros ali", disse ela ao portal G1.

A polícia de Macapá é só um pouco truculenta pic.twitter.com/Bcwi1LnrAx — ariana pequena (@franklimalmeida) September 20, 2020

"A polícia já abordou a gente apontando as armas para o carro. Abordou todo mudo menos eu; um deles deu um soco no estômago do meu marido. Eu falei para a equipe liberar o adolescente porque ele é do interior, e estava sob minha responsabilidade. Eu atravessei, fiquei na calçada de casa. Só um deles me agrediu", recorda.

A abordagem ocorreu na sexta-feira à noite. Após repercussão, o governador do Amapá, Weldez Góes, afirmou que as imagens "envergonham as forças armadas de segurança do Estado" e reconhece que a ocorrência é "recheada de atitudes racistas". De acordo com o governo do estado, os policiais serão afastados para investigação.