São Paulo atinge marca de 935.300 casos confirmados de covid-19

São Paulo - O governo estadual de São Paulo atualizou para 935.300 o total de casos confirmados de covid-19 , na tarde deste domingo. No balanço oficial, também estão relacionados 33.952 óbitos decorrentes da doença.

Segundo o levantamento do perfil de vítimas fatais feito pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) do estado, pessoas com 60 anos ou mais de idade são as que mais morrem em decorrência do novo coronavírus, e correspondem a 76,2% do total. Os números revelam que a contaminação é maior entre mulheres: já foram contabilizados 492.911 casos contra 436.297 homens. A mortalidade, entretanto, é maior na população masculina: 19.632 óbitos contra 14.320.

O número de recuperados chega a 792.379 pessoas - 84.7% do total, sendo que 102.898 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

O comunicado ainda informa que as taxas de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) são de 47,4% na Grande São Paulo e de 48,1% no restante do estado. Atualmente, 10.013 pacientes permanecem internados, dos quais 5.817 estão acomodados em leitos de enfermaria e 4.196 em UTI.

"Hoje, os 645 municípios têm pelo menos uma pessoa infectada, sendo 562 com um ou mais óbitos', acrescenta o governo. De acordo com informações divulgadas no último sábado, pelo Ministério da Saúde, São Paulo continua ocupando a posição de estado com maior número de casos confirmados de covid-19, apresentando uma soma correspondente ao triplo da registrada pela Bahia, segundo colocado na lista.