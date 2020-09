Adolescente de 17 anos sequestra criança durante sono para estuprá-la

Mato Grosso do Sul - Um jovem de 17 anos foi levado à polícia por moradores da aldeia Rancho Jacaré, no Mato Grosso do Sul, após raptar uma criança de seis anos que estava dormindo, levá-la a um matagal e estuprá-la.

Segundo ocorrência, o suspeito era primo da vítima e já tinha passagem pela polícia por outro estupro cometido no ano de 2018. A criança foi encontrada abandonada em um matagal e com graves ferimentos algumas horas após a mãe perceber que ela não estava na cama.

Para justificar o crime, o menor de idade afirmou que estava embriagado. Ele foi transferido para a Unidade Educacional de Internação de Dourados, onde deve cumprir internação. Não há informação sobre quanto tempo ele deve passar no local.