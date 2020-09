São Paulo - A Polícia Civil de São Paulo investiga o abandono de uma recém-nascida ainda com o cordão umbilical dentro de um saco plástico na frente de uma casa no Parque Edu Chaves, na Zona Norte de São Paulo, no sábado.



Segundo ocorrência, os responsáveis por encontrar a criança foram os próprios policiais militares, acionados após uma ligação de um morador da região. Eles encontraram a recém-nascida enrolada em um cobertor dentro do saco e a levaram para o Hospital São Luiz Gonzaga, no bairro do Jaçanã.

Após receber os primeiros cuidados, a menina passa bem. O abandono será investigado pela delegacia do 73º Distrito Policial.