Idoso é preso suspeito de provocar incêndio criminoso em mata

Minas Gerais - Um idoso de 89 anos foi preso suspeito de provocar incêndio em uma mata de preservação permanente em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Apesar de ter sido flagrado por câmeras de segurança, o homem negou que tenha ateado fogo na região.

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã do último domingo para combater o incêndio. A corporação confirmou que o fogo começou depois de uma intervenção humana e constatou danos materiais na mata, que fica próxima a condomínios residenciais. Ninguém se feriu durante o incêndio.

Aos policiais, o homem disse que foi para a mata para chegar em seu caminhão e pegar alguns objetos que estavam nele. Ele negou ter causado o incêndio e disse ter visto um outro homem indo para o local.

Ao todo, os bombeiros utilizaram mil litros de água para conter as chamas. O combate foi dificultado pelo tempo seco, que facilitou o alastramento do fogo. Um drone foi utilizado para ajudar na operação. No mesmo dia, outro homem foi preso por começar um incêndio criminoso em Uberaba.