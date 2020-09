Na ONU, Bolsonaro diz que é vítima de 'brutal campanha de desinformação' sobre queimadas

Rio - Em seu tradicional discurso de abertura na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, na manhã desta terça-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou as críticas que seu governo tem recebido pelo aumento das queimadas e do desmatamento na Amazônia e no Pantanal. Ele afirmou que é "vítima de uma das mais brutais campanhas de desinformação" e que o País tem a "melhor legislação ambiental do planeta".

"As grandes queimadas são consequência inevitável da alta temperatura local somada ao acúmulo da massa orgânica em decomposição", justificou.

O presidente falou ainda sobre a pandemia do coronavírus, exaltando os investimentos do governo federal em hidroxicloroquina e em programas como o auxílio emergencial e o socorro a pequenas empresas. Ele criticou a imprensa por "politizar o vírus" e levar "caos social ao País".

Bolsonaro também fez fortes críticas à Venezuela, que chamou de "ditadura bolivariana", e afirmou que o Brasil é referência mundial na questão dos direitos humanos - por conta do acolhimento de refugiados vindos do país vizinho.

Ele exaltou ainda as relações com Israel e Estados Unidos e fez um "apelo pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia".

"O Brasil é um País cristão e conservador, e tem na família sua base de sustentação", concluiu.