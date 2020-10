Luiz Fux Nelson Jr./SCO/STF

Por O Dia

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, vai julgar o afastamento do senador Chico Rodrigues (DEM-RR), na quarta-feira. O ministro Luís Roberto Barroso resolveu afastar o parlamentar por 90 dias , após ele ser flagrado com dinheiro escondido na cueca durante uma operação da Polícia Federal.

Publicidade

Chico Rodrigues é investigado por suspeitas de desvios de recursos públicos de emendas parlamentares destinadas ao combate à pandemia de Covid-19. De acordo com o gabinete do ministro do Supremo, o afastamento de Rodrigues está em vigor, mas poderá ser revogado pelo Senado. Barroso remeteu o caso para análise dos senadores, mas ainda não houve deliberação sobre o afastamento.



O ministro pediu a Fux que submetesse o caso a julgamento do plenário por causa da "relevância institucional da matéria", escreveu Barroso no despacho desta sexta-feira. Cabe ao presidente do STF fixar a agenda de julgamentos.