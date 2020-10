Jair Bolsonaro divide opiniões e popularidade nas capitais vai de 18%, em Salvador, a 66%, em Boa Vista Agência Brasil

Por iG

Amado e odiado, o presidente Jair Bolsonaro realmente divide opiniões, apesar de viver momento de grande popularidade . A primeira rodada de pesquisas do Ibope em 25 capitais revela grandes diferenças regionais na forma com que os eleitores encaram o presidente.

Se em Salvador (BA), a administração de Bolsonaro é considerada ótima ou boa por apenas 18%, menor índice do País, em Boa Vista (AC), sua aprovação chega a 66%. Em quase todas as capitais, as avaliações muito positivas ou muito negativas superam as regulares. Em nenhuma a avaliação regular tem maioria.



Após o registro oficial das candidaturas para as Eleições 2020 , São Luís (MA) é a única capital brasileira que ainda não teve um levantamento do Ibope para avaliar o governo Bolsonaro.



De acordo com o Ibope , a média de aprovação ao governo é maior nas capitais das regiões Norte e Centro-Oeste e menor nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste. A última pesquisa nacional do instituto de pesquisa, concluída no mês de setembro, revelou aprovação de cerca de 40%; 29% consideravam o governo regular, meso percentual dos que consideravam o governo Bolsonaro ruim ou péssimo.



De olho nas eleições municipais, a pesquisa de aprovação do presidente ajuda candidatos a definirem o rumo de suas campanhas, buscando se aproximar de Bolsonaro, como faz Celso Russomanno (Republicanos) em São Paulo, por exemplo, ou se afastar o máximo possível, como seria o cenário ideal em Salvador, já que na capital baiana a administração bolsonarista é considerada ruim ou péssima por 62% dos eleitores.



Confira as avaliações do governo Bolsonaro por capital

Região Centro-Oeste - sem o DF:



Campo Grande - 45% ótimo e bom, 34% ruim ou péssimo e 20% regular;

Cuiabá - 49% ótimo e bom, 28% ruim ou péssimo e 23% regular; e

Goiânia - 44% ótimo e bom, 33% ruim ou péssimo e 22% regular.

Região Nordeste - sem São Luís (MA):



Aracaju - 34% ótimo e bom, 44% ruim ou péssimo e 19% regular;

Fortaleza - 26% ótimo e bom, 47% ruim ou péssimo e 25% regular;

João Pessoa - 43% ótimo e bom, 33% ruim ou péssimo e 21% regular;

Maceió - 42% ótimo e bom, 36% ruim ou péssimo e 21% regular;

Natal - 39% ótimo e bom, 37% ruim ou péssimo e 23% regular;

Recife - 29% ótimo e bom, 43% ruim ou péssimo e 28% regular;

Salvador - 18% ótimo e bom, 62% ruim ou péssimo e 17% regular; e

Teresina - 26% ótimo e bom, 42% ruim ou péssimo e 31% regular.

Região Norte:



Belém - 29% ótimo e bom, 43% ruim ou péssimo e 28% regular;

Boa Vista - 66% ótimo e bom, 15% ruim ou péssimo e 18% regular;

Macapá - 42% ótimo e bom, 33% ruim ou péssimo e 24% regular;

Manaus - 54% ótimo e bom, 26% ruim ou péssimo e 19% regular;

Palmas - 44% ótimo e bom, 28% ruim ou péssimo e 27% regular;

Porto Velho - 50% ótimo e bom, 29% ruim ou péssimo e 21% regular; e

Rio Branco - 48% ótimo e bom, 27% ruim ou péssimo e 23% regular.

Região Sudeste:



Belo Horizonte - 39% ótimo e bom, 41% ruim ou péssimo e 19% regular;

Rio de Janeiro - 34% ótimo e bom, 38% ruim ou péssimo e 28% regular;

São Paulo - 27% ótimo e bom, 48% ruim ou péssimo e 24% regular; e

Vitória - 32% ótimo e bom, 44% ruim ou péssimo e 22% regular.

Região Sul:



Curitiba - 40% ótimo e bom, 35% ruim ou péssimo e 24% regular;

Florianópolis - 33% ótimo e bom, 47% ruim ou péssimo e 18% regular; e

Porto Alegre - 26% ótimo e bom, 50% ruim ou péssimo e 23% regular.