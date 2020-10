Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) Agência Brasil

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 17/10/2020 14:41 | Atualizado 17/10/2020 14:53

Brasília - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), descartou neste sábado mais uma vez, que vá disputar novamente o comando da Casa. "Não sou candidato à reeleição. Este assunto está resolvido", afirmou Maia.



Tanto o mandato de Maia quanto o do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), vão se encerrar no início de 2021. Em tese, os dois não podem disputar um novo mandato. Alcolumbre, no entanto, tem se movimentado para tentar um novo período à frente da Casa, sob o argumento de que há brechas na legislação que permitiriam um novo mandato.



"Não me cabe discutir a reeleição do Senado. O presidente do Senado tem cumprido um papel fundamental", desconversou Maia. "A eleição do Senado cabe ao Senado. A eleição da Câmara cabe à Câmara".



Maia participou, na manhã deste sábado, de evento virtual da XP Investimentos.