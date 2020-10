Gean Loureiro Reprodução/Facebook

Por ESTADÃO CONTEÚDO

O prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (DEM), internou-se na manhã deste sábado, 17, por complicações da covid-19. O prefeito, de 48 anos, foi diagnosticado com a doença na última segunda-feira, 12, e teve uma piora dos sintomas na madrugada de sexta para sábado.



A equipe de Loureiro - que está em campanha à reeleição na capital catarinense - informou pelas redes sociais da internação De acordo com a nota publicada, ele está em observação médica do Hospital Baía Sul.



"Gean foi diagnosticado com a doença na segunda feira, 12 de outubro, e seguia em casa, onde se recuperava bem. Na noite desta sexta para sábado, não passou bem, com febre e outros sintomas moderados", informou o comunicado.



A internação foi recomendada pelo médico de Loureiro, a fim de garantir um acompanhamento mais próximo neste momento em que a doença se agravou.



Candidato à reeleição em Florianópolis, Gean Loureiro lidera a corrida eleitoral. Em pesquisa Ibope divulgada no dia 5 de outubro, o atual prefeito aparecia com 44% das intenções de voto, contra 15% da segunda colocada, a candidata Angela Amin (Progressistas).



A pesquisa foi realizada com 602 eleitores, entre os dias 3 e 5 de outubro, e tem margem de erro de 4 pontos porcentuais para mais ou para menos.