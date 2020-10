Acidente aconteceu no cruzamento entre a avenida Ministro João Arinos e a Rua Centáurea Reprodução Google Street View

Por O Dia

Mato Grosso do Sul - Um policial militar morreu após um acidente na avenida Ministro João Arinos, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na manhã desta segunda-feira. As informações são do G1.

O policial dirigia uma moto e acabou se chocando com um carro, quando passava pela rua Centáurea. O motorista do carro, um homem de 37 anos, tentou fugir, mas foi encontrado e teve que fazer o teste de alcoolemia, que apontou 0,79 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, sendo constatada embriaguez. Além disso, ele dirigia sem habilitação.

Os Bombeiros foram chamados para socorrer a vítima, mas ela não resistiu e morreu no local.