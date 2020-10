Por iG

Belo Horizonte - Agentes da Polícia Militar (PM) encontraram um bebê de um mês e 20 de dias de vida entre os corpos dos pais assassinados, no bairro Icaivera, em Betim, na tarde deste domingo (18). O recém nascido foi levado para o Conselho Tutelar e a PM segue com as investigações sobre o caso. As informações reveladas apontam que as vítimas morreram com tiros na nuca e o homem tinha passagem pela polícia.



O bebê foi encontrado em uma poça de sangue dos pais, que haviam sido assassinados há 12 horas, de acordo com os legistas. Um policial que participou do resgate afirmou que o bebê estava gelado, provavelmente por causa do contato com os corpos mortos.

"Os policiais entraram na casa e visualizaram dois corpos no chão com um lençol em cima, e quando eles levantaram o lençol, identificaram a criança de aproximadamente um mês de idade, que estava com vida, um pouco fria, porque os corpos já estavam frios", disse o sargento Davidson, da 284ª Cia do 33º batalhão, em entrevista ao jornal O Tempo. A criança está fora de risco e ainda não se sabe a motivação do crime