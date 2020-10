Apreensão de cocaína em rodovias do RJ cresce 300% Redprodução/TV Globo

Por O Dia

De acordo com os dados da Polícia Rodoviária Federal, de março a outubro deste ano a apreensão de drogas nas rodovias do Rio de Janeiro teve um aumento significativo, mesmo em meio à pandemia do coronavírus. A quantidade de cocaína apreendida chegou a 321% comparada com o mesmo período do ano anterior.



Esse ano foi apreendido cerca de 1,3 toneladas de cocaína e 12 toneladas de maconha. No último sábado, a PRF interceptou o transporte de 750 kg de maconha em Seropédica, no Rio. Em entrevista ao "Bom Dia Rio", o porta-voz da corporação, José Hélio Macedo, afirmou que essas grandes quantidades tinham como destino a venda e consumo.



“Mesmo com a pandemia e o isolamento social, o crime não para. A gente continuou fazendo nosso trabalho pra realmente impedir a chegada desses materiais aqui no Rio de Janeiro. São quantidades industriais que seriam vendidas e consumidas aqui no município”, disse o porta-voz.



A PRF também informou que as quadrilhas estão adotando novas táticas para transportar drogas, dentre elas é a mudança de rota para escapar da polícia. “A Dutra é um caminho natural do tráfico, mas a gente vem observando que as quadrilhas vêm buscando rotas alternativas. A gente tem identificado esses caminhos e conseguido fazer essas apreensões que vêm em veículos de passeio, ônibus de turismo, veículos de cargas e até mesmo transportado por famílias, pessoas com crianças dentro do carro e idosos”, explicou José Hélio.



De acordo com ele, a apreensão dessas cargas é uma maneira de barrar o lucro dos traficantes e narcomicilianos, além de "causar um prejuízo milionário nessas quadrilhas". "É dinheiro que está deixando de entrar e evitando a capitalização desses bandidos, sejam traficantes ou narcomilicianos. Hoje em dia essas milícias também vendem drogas. A capitalização está deixando de chegar para essas quadrilhas, o que acaba impactando na violência aqui no Rio”, disse.



Segundo o porta-voz, o trabalho do serviço de inteligência é importante para que a apreensão aconteça e também ressaltou a importância do Disque Denúncia. "São diversas situações que a gente vem precisando, cada vez mais, investir no trabalho de inteligência, na informação, para que a gente consiga chegar no resultado final que é a apreensão desses entorpecentes”, completou.