Por IG - Delas

A violência contra a mulher teve cresceu no primeiro semestre de 2020. Com 266.310 registros de lesão corporal dolosa em decorrência de violência doméstica, houve crescimento de 5,2% nos casos. Esses dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, publicado hoje. O documento aponta que a cada dois minutos uma mulher é agredida fisicamente em casa no Brasil.

Casos de violência doméstica cresceram no Brasil shutterstock

Apesar do aumento dos casos registrados, houve redução de 10,9% de denúncias categorizadas como lesão corporal dolosa em mulheres no mesmo período. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que realiza a pesquisa todo ano, esta relação entre diminuição de denúncias e aumento de casos de violência contra a mulher indica uma certa dificuldade em acessar serviços de denúncia.

"As dificuldades enfrentadas pelas mulheres para realizar a denúncia não foi fruto apenas de medos e receios pessoais, mas principalmente da ausência de medidas de enfrentamento adotadas pelo governo para auxiliá-las em um momento tão difícil", aponta o documento.