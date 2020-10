Por iG

Publicado 19/10/2020 14:17 | Atualizado 19/10/2020 14:56

Com as eleições municipais chegando, é importante ficar ligado não apenas nos candidatos em que votar, tanto para prefeito quanto para vereador, como no seu título de eleitor, que é o seu principal documento nas eleições. Quando chega na hora de votar, pode surgir aquela dúvida crucial: Onde está meu título de eleitor?



Com o intuito de automatizar o processo e facilitar a vida dos eleitores, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou o aplicativo ‘E-Título’, em que você carrega o seu título no seu celular, de maneira digital.

A ideia do aplicativo é substituir o antigo título de eleitor, já que ele pode ser apresentado no dia da votação, em substituição à versão de papel. Para usá-lo, é preciso baixar o aplicativo ‘E-titulo’, disponível na App Store e no Google Play no seu smartphone.Após fazer o download, você vai precisar validar e liberar o uso. O eleitor precisa inserir o número do seu título eleitoral ou o CPF, além de seu nome completo, os nomes da mãe e do pai e a data de nascimento. O documento, então, será gravado e ficará disponível para você no aplicativo.Com isso, você poderá consultar dados essenciais para o dia da votação, como a sua sessão eleitoral, número do documento e outras informações relevantes sobre seu local de votação.Além disso, o ‘E-título’ tem funções que o título de papel não possui. Ele traz informações sobre a quitação eleitoral, dados sobre o cadastramento biométrico e o endereço do local de votação (há até um mapa no aplicativo).Segundo a Justiça Eleitoral, já foram feitos mais de 20 milhões de downloads do aplicativo, que é de graça.Para baixá-lo na versão Android, clique aqui . E, para baixá-lo na versão de IOS, clique aqui