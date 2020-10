Por O Dia

Brasília - A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, resolveu se manifestar sobre a condenação por estupro do jogador Robinho e o fato do Santos ter reincidido contrato com o atleta. Em entrevista, realizada nesta segunda-feira (19), a ministra defendeu "cadeia imediata" para Robinho.