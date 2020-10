Brasil

Dólar cai a R$ 5,60 com expectativa por pacote de estímulo fiscal nos EUA

No Brasil, o governo voltou a reforçar o compromisso com a responsabilidade fiscal nesta segunda-feira, o que ajudou a retirar pressão do câmbio

Publicado 19/10/2020 18:43 | Atualizado há 49 minutos