Jorge Oliveira é ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e foi indicado ao TCU por Jair Bolsonaro. Carolina Antunes/PR

Por iG

Nesta terça-feira (20), a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou a indicação de Jorge Oliveira para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Agora, o nome de Oliveira segue para apreciação no Plenário, que ocorre hoje às 16h.



De acordo com as informações dadas pela CNN Brasil, Jorge Oliveira foi aprovado por 23 votos a 3 na Comissão do Senado.



Durante a sabatina, Jorge Oliveira afirmou já ter falado "vários nãos" ao presidente Jair Bolsonaro e defendeu cumprir o teto de gastos.



Jorge Oliveira ocupará a vaga do ministro José Múcio , que se aposenta no dia 31 de dezembro deste ano.



Segundo Oliveira, a indicação e a sabatina ocorreram antes da vaga no TCU ser aberta, porque a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) e as eleições impactaram o andamento das atividades do Senado. Além disso, há o recesso parlamentar no fim de dezembro.



Atualmente, Jorge Oliveira é ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. O mais cotado para assumir o cargo é almirante Rocha , secretário de Assuntos Estratégicos e uma figura próxima a Jair Bolsonaro.