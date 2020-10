Jair Bolsonaro EVARISTO SA / AFP

Jair Bolsonaro negou que Rodrigo Maia (DEM) possa assumir um cargo de Ministro no seu governo. A declaração foi dada a apoiadores em frente ao 'cercadinho' do Palácio da Alvorada nesta terça (20).



“Se eu respondo não (é verdade), o Rodrigo Maia vai perguntar ‘Ué, não posso ser opção?’; Se eu falo sim, o outro lado vai falar ‘por que o Rodrigo Maia?’. Então é só fofoca, não interessa se responda sim ou não. Rodrigo Maia é chefe do Legislativo e vai continuar sendo tratado, da minha parte, como chefe do Legislativo, com todo o respeito que ele, o Alcolumbre (presidente do Senado) e agora o Fux (presidente do STF) merecem”, afirmou o Presidente.



No último domingo(18), Lauro Jardim, em sua coluna no O Globo, informou que existe um movimento dentro do governo de Bolsonaro para transformar o atual presidente da câmara em ministro . Bolsonaro estaria ciente do assunto.