Boletim Covid-19, desta segunda-feira, dia 19, em Teresópolis Divulgação

Por O Dia

O Brasil registrou 661 novas mortes por covid-19 em 24 horas. Com isso, chega a 154.837 o número de óbitos pela doença no país, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 20, pelo Ministério da Saúde.



De ontem para hoje, foram contabilizados 23.227 casos do novo coronavírus, elevando o total de registros no País para 5.273 954. Desses, 4.721.593 (89,5%) correspondem aos já recuperados da doença e 397.524 (7,5%) aos ainda em acompanhamento. Segundo o ministério, existem ainda 2.419 mortes em investigação.