Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o governo ainda está organizando o 'Dia D' Agência Brasil

Por IG - Último Segundo

Publicado 20/10/2020 22:20 | Atualizado 21/10/2020 02:59

O Ministro da Saúde Eduardo Pazuello cancelou todos os compromissos oficiais da pasta previstos para essa semana devido a suspeita de infecção pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Nesta terça(20), Pazuello também não trabalhou.



O General começou a se sentir indisposto na última segunda (19), ele teve um mal-estar por conta de uma desidratação e chegou a dar entrada no hospital, mas já voltou para casa.



O único compromisso mantido na agenda do ministro será a reunião com os 27 governadores do país que dará detalhes sobre datas de vacinação da Covid-19.



Caso o resultado dê positivo, Eduardo será o 12º mininstro do governo Bolsonaro a contrair o vírus.