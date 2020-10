Bebê recém-nascido (imagem ilustrativa) Pixabay

Por O Dia

Publicado 21/10/2020 09:16 | Atualizado 21/10/2020 09:18

Um bebê de um ano morreu asfixiado, na última segunda-feira, após comer pipoca, na zona rural de Anagé, cidade da região sudoeste da Bahia. As informações são do portal G1.



Ainda segundo o G1, a criança chegou a ser socorrida pela família, logo depois de ficar sufocada, e foi levada para o hospital da cidade. Entretanto, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima chegou ao local sem vida.



Os médicos ainda tentaram manobras de reanimação, mas sem sucesso. O corpo do bebê foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Não há informações sobre enterro.