Agressor foi preso em flagrante no local Imagem Meramente Ilustrativa

Por O Dia

Publicado 21/10/2020 09:37 | Atualizado 21/10/2020 11:30

Um cadeirante foi agredido por um homem de 42 anos na cidade de Cáceres, a 250 km de Cuiabá, na última segunda-feira (19). O agressor foi preso em flagrante por tentativa de homicídio com uma faca e um pedaço de madeira, usados para atacar a vítima. De acordo com ela, as pauladas e golpes de faca começaram porque ela não tinha drogas para oferecer ao homem. As informações são do portal “G1”.

A Polícia Militar, acionada pelo 190, encontrou o homem ensanguentado e com possíveis fraturas e lesões na cabeça e no rosto, além de luxações no braço. O homem ferido foi encaminhado ao Hospital Regional de Cáceres, depois de ser atendido no local.