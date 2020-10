Suspeita é de que homem tenha matado o filho por vingança, já que não aceitava o fim do relacionamento com a mãe de Pedro Henrique Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/10/2020 10:56 | Atualizado 21/10/2020 11:19

Uma criança de quatro anos morreu após inalar gás de cozinha na última segunda-feira (19), na Região Metropolitana de Salvador, no estado da Bahia. Pedro Henrique Rodrigues dos Santos estava na casa de seu pai, que foi preso em flagrante pela polícia como suspeito de homicídio. As informações são do portal "G1".

A mãe da vítima registrou ocorrência na Polícia Civil e afirmou que seu ex-companheiro estava mantendo o filho como refém em sua casa. Os dois compartilhavam a guarda de Pedro Henrique e a hipótese investigada é a de que o homem tenha causado a morte do garoto por vingança, já que não aceitava o fim do relacionamento.

Publicidade

Quando a polícia chegou à casa, o homem impediu a entrada dos agentes ameaçando explodir a residência. Com a chegada de reforços, a porta foi arrombada e pai e filho já se encontravam desacordados no chão da cozinha. Apesar de terem sido encaminhados ao hospital, o garoto não resistiu.