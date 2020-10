Por iG Último Segundo

Publicado 21/10/2020 11:03 | Atualizado 21/10/2020 11:32

O atual ministro da Saúde, Eduardo Pazuello , desagradou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) após negociar a compra de 46 milhões de doses da CoronaVac, vacina contra o novo coronavírus realizada por meio de uma parceria do Instituto Butantan com a chinesa Sinovac.Na visão do presidente, Pazuello está "querendo aparecer demais, está gostando dos holofotes, como o Mandetta". Bolsonaro acredita que o ministro da Saúde está entrando em um "jogo político que só interessa ao Doria", segundo informações da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo. "Não compraremos vacina da China. Bem como meu governo não mantém diálogo com João Doria sobre", declarou Bolsonaro . O presidente também desautorizou Pazuello e reclamou do ministro com alguns auxiliares.