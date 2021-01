Urnas eletrônicas serão instaladas em 126 locais em Petrópolis Reprodução/Internet

Por iG

Publicado 21/10/2020 14:13 | Atualizado 21/10/2020 14:17

Rio - O termo 'Saúde' é o tema político mais procurado no Google, seguido de 'educação', 'Bolsa Família' e 'impostos', de acordo com dados da plataforma, por meio do Google Trends, que começou a mostrar as tendências de busca no contexto das eleições municipais de 2020.



A pesquisa por saúde se mantém em alta desde o início de 2020, com um pico em março, quando a pandemia de Covid-19 começou a afetar mais a vida das pessoas. Em 18 estados brasileiros, é a categoria relacionada ao debate político mais buscada neste ano.

Em relação a pesquisas relativas ao assunto "votar", a pergunta mais vezes feita no Brasil nos últimos sete dias foi "O que acontece se não votar?". Depois, aparecem "Se não votar e nem justificar, o que acontece?" e de "Quem pode votar nas eleições?".



Publicidade

A página de tendências também mostra o interesse por candidatos e partidos políticos em diferentes regiões do Brasil. O PT é o partido com maior número de buscas, com 36% da concentração da busca nessa categoria na última semana. O interesse pela legenda é maior na Bahia e no Rio Grande do Sul.



Na sequência vêm empatados com 11% o Partido Novo e o PSOL, seguidos do PSL, com 10%. Nos últimos 14 dias, o PT lidera a busca nacional. Na sequência, surgem PSOL, depois PSL, Novo e PSDB.