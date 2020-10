O termo se refere aos supostos grampos ilegais efetuados pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia contra desafetos do avô do prefeito Agência Brasil

Em entrevista nesta quarta-feira à Rádio Metrópole de Salvador, o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o prefeito da capital baiana, ACM Neto (DEM), de "grampinho", ao mencionar que não se importava com os resultados das pesquisas eleitorais que apontam favoritismo de Bruno Reis (DEM) na disputa local.



"Não adianta dizer pra mim que o candidato do 'grampinho' tá na frente. Quem é que ia imaginar que o Jaques Wagner (PT) iria ganhar no primeiro turno para o governo da Bahia? Que o Rui Costa (governador baiano) ia ganhar no primeiro turno?", disse Lula.



Ao ser questionado sobre as declarações do ex-presidente durante coletiva virtual de hoje, ACM Neto respondeu: "Realmente, eu não acompanhei, não tenho que comentar porque, pra mim, não tem nenhuma importância o que foi dito por ele."



O apelido jocoso já havia sido atribuído a ACM Neto em 2012, pelo então candidato a prefeito de Salvador pelo PT, Nelson Pelegrino, que foi derrotado naquelas eleições.



O termo se refere aos supostos grampos ilegais efetuados pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia contra desafetos do avô do prefeito, o então senador Antônio Carlos Magalhães, que foi inocentado pelo STF em 2004.



Reis, que é vice-prefeito de Salvador, está à frente das pesquisas, que apontam larga vantagem com relação aos demais candidatos.



De forma genérica, Lula elogiou a candidata petista à Prefeitura de Salvador, Major Denice, pelo que tem visto nas redes sociais. "Não a conheço pessoalmente, mas ela é simpaticíssima, alegre e tem uma carreira extraordinária", disse.