Por Agência Brasil

Boa Vista - O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) decidiu prorrogar por mais 180 dias o emprego da Força Nacional de Segurança Pública, em Boa Vista, no estado de Roraima.



A portaria dilatando o prazo foi publicada hoje (21) no Diário Oficial da União (DOU), mas começou a valer ontem (20). A força vai permanecer no estado até 17 de abril de 2021.



Segundo a portaria, o efetivo vai trabalhar em "apoio aos órgãos de segurança pública do estado de Roraima, para atuar nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado".



O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, vinculada ao Ministério da Justiça.



A operação da Força Nacional terá o apoio logístico do governo de Roraima, que também ficará responsável pela infraestrutura necessária à atuação das tropas.



Ainda de acordo com a portaria, o prazo do apoio prestado pela Força Nacional de Segurança Pública poderá ser prorrogado, "se necessário".



A Força Nacional atua em Boa Vista desde agosto de 2018, quando um grupo de 60 agentes chegou ao estado para reforçar e fiscalizar a segurança em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela.