Marido foi filmado por vizinhos que escutaram pedidos de socorro da vítima Reprodução

Por iG

Macapá - Vizinhos registraram o momento em que um homem agrediu a companheira a pauladas, no último domingo (18), por não ter gostado do almoço que ela preparou. O caso de violência doméstica aconteceu na cidade de Oiapoque, no Amapá.



As testemunhas ouviram gritos e pedidos de socorro da vítima e passaram a gravar as agressões. Com um pedaço de madeira, o agressor, de 51 anos, começou a bater na esposa ao descobrir que ela havia preparado frango ao invés de peixe.

A vítima, que não teve a identidade revelada, foi internada no Hospital Estadual de Oiapoque. Já o suspeito foi detido pela polícia logo após o crime. O filho do agressor, de 14 anos, foi apreendido por ter ajudado na violência.