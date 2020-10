Por ESTADÃO CONTEÚDO

São Paulo - O Brasil registrou 566 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 21. Com isso, chega a 155.403 o número total de óbitos pelo novo coronavírus no País.



De ontem para hoje foram contabilizados 24.818 casos da doença, elevando o total de registros no País para 5.298.772. Desses, 4 756.489 (89,8%) representam os recuperados, segundo o ministério, e 386.880 (7,3%) os em acompanhamento. Existem ainda 2.438 mortes em investigação.