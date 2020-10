Por O Dia

Rio - O filho do senador Chico Rodrigues decidiu assumir a vaga do pai no Senado. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do político licenciado após ser flagrado com dinheiro na cueca.

Se o fato se confirmar, Pedro Arthur (Democratas) terá direito a remuneração mensal de R$ 33,7 mil mais benefícios. Por lei, ele tem 30 dias para se apresentar ao cargo, já que é o primeiro suplente. Caso não faça, a vaga vai para o segundo suplente, o empresário Onésimo Cruz (PSDB).

Publicidade