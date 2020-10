Arolde de Oliveira Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/10/2020 09:42 | Atualizado 22/10/2020 12:25

A morte do senador Arolde de Oliveira, na noite desta quarta-feira (21) , repercutiu nas redes sociais com mensagens de apoio aos seus familiares. Figuras políticas importantes usaram suas redes para se manifestar. Foi o caso do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que decretou “luto oficial em homenagem à memória do senador”, e também de membros da família Bolsonaro, apoiadora da candidatura do político em 2018. O senador estava internado desde 4 de outubro e morreu vítima de uma falência dos órgãos e decorrência da Covid-19.

Com uma nota de pesar, Alcolumbre decretou, em nome do Senado Federal, luto oficial pela morte do companheiro de casa e lamentou o acontecimento: “É com tristeza que recebi a notícia de que perdemos o senador Arolde de Oliveira (RJ). O Senado Federal decreta luto oficial em homenagem à memória do senador. Um dia triste para esta Casa. Que Deus o receba em sua misericórdia e console sua família neste momento de dor”, escreveu o parlamentar.

É com tristeza que recebi a notícia de que perdemos o senador Arolde de Oliveira (RJ). O @SenadoFederal decreta luto oficial em homenagem à memória do senador. Um dia triste para esta Casa. Que Deus o receba em sua misericórdia e console sua família neste momento de dor. pic.twitter.com/omgnUW11Uh — Davi Alcolumbre (@davialcolumbre) October 22, 2020

A ala bolsonarista também manifestou seus sentimentos à família de Arolde de Oliveira, que se posicionava em harmonia com as bandeiras do presidente da República. O senador Flavio Bolsonaro e seu irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, publicaram fotos do senador com mensagens de carinho, assim como o senador Major Olimpio:

Um grande guerreiro se foi!!!

Meu irmão @AroldeOliveira , é assim que vou me lembrar de você, sorridente, competente e dedicado ao cargo que exerceu. Que Jesus o receba de braços abertos.

Meus sentimentos aos familiares e amigos! pic.twitter.com/PC9OG3rjpu — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 22, 2020 Infelizmente faleceu hoje o Senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ). Com 9 mandatos de deputado federal consecutivos antes de se eleger senador, certamente será lembrado por seu bom humor, educação e inteligência. Que Deus conforte a família pic.twitter.com/aVUGVzR54A — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) October 22, 2020 Hoje perdemos o senador Arolde de Oliveira para a Covid-19. Que Deus seja o abrigo nesse momento de dor. GRANDE AMIGO, morávamos no mesmo hotel em Brasília e todos os dias no café da manhã tinha a felicidade de brincar com ele e pensarmos em fazer o melhor para o Brasil. — Major Olimpio (@majorolimpio) October 22, 2020

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, estado onde Arolde de Oliveira foi eleito para o Senado em 2018, representantes políticos importantes também deixaram sua manifestação. O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, decretou luto oficial de três dias e ressaltou o trabalho do senador “na política e na comunicação do Brasil”. Arolde era dono do grupo MK de Comunicação, maior empresa de mídia evangélica do país. O prefeito Marcelo Crivella, em vídeo postado em seu twitter, também falou em “pesares e saudade” ao comentar a perda, assim como o candidato à prefeitura do Rio, Eduardo Paes, que ressaltou “uma das figuras mais corretas que conheci em minha vida pública”.

Recebo com profundo pesar a notícia do falecimento do senador Arolde de Oliveira, na noite desta quarta-feira (21), vítima da Covid-19. Seu trabalho na política e na comunicação do Brasil deixam um legado social em prol da população, em especial dos fluminenses. pic.twitter.com/B3IQ0mSEn9 — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) October 22, 2020

Deus conforte a família do querido amigo e senador Arolde de Oliveira, que nos deixa em meio a essa pandemia, mas ficará nos corações como homem de bem, exemplo de Fé em Deus e luta pelos valores cristãos.

Meus sinceros sentimentos. pic.twitter.com/ZQCQBsqSHe — Marcelo Crivella (@MCrivella) October 22, 2020

Acabei de saber do falecimento do amigo e senador Arolde de Oliveira, uma das figuras mais corretas que conheci em minha vida pública. Que Deus possa trazer conforto a seus amigos e familiares, especialmente sua mulher Ivelise. — Eduardo Paes (@eduardopaes_) October 22, 2020

“Arolde e eu nos mantivemos próximos quando foi meu secretário de transportes na Prefeitura do Rio. Um político experimentado e um empresário na área de comunicações. Conduziu sua vida política com cordialidade, respeito e merece homenagens de todos nós que fazemos política no Rio de Janeiro. Que Deus o receba de braços abertos” , declarou.

Oposição

O candidato a vereador do Rio pelo PSOL, Chico Alencar, foi outra figura a lamentar a morte de Arolde de Oliveira. Apesar de ser oposição, Alencar lembrou de sua disputa com Oliveira por uma das vagas cariocas no Senado, em 2018. “Convivemos como deputados federais, sempre divergindo, sempre com civilidade. Infelizmente ele negava a gravidade da doença que o levou. Que sua família encontre conforto”, escreveu, lembrando do posicionamento negacionista do senador.

Lamento a morte do senador Arolde Oliveira, um dos meus adversários ao Senado em 2018. Convivemos como deputados federais, sempre divergindo, sempre com civilidade. Infelizmente ele negava a gravidade da doença que o levou. Que sua família encontre conforto. — Chico Alencar 50500 (@chico_psol) October 22, 2020

