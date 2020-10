Por O Dia

Publicado 22/10/2020 11:04 | Atualizado 22/10/2020 13:34

Rio - O senador Arolde de Oliveira, morto na noite desta quarta-feira (21) , será cremado nesta sexta (23), às 10h30, no Crematório do Caju, no Rio de Janeiro. Como a morte foi decorrente da infecção pela Covid-19, não haverá velório pelo risco de contágio, somente uma cerimônia restrita.