Garoto de 11 anos teria se relacionado sexualmente com crianças menores da família Divulgação

Por IG - Último Segundo

Publicado há 3 segundos

São Paulo - Um menino de 11 anos foi espancado pelos pais e conseguiu fugir para pedir ajuda em um ponto comercial. O caso aconteceu em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nesta quinta-feira, após suspeitas da criança ter mantido relações sexuais com outras três crianças da família. A Polícia Militar ouviu a motivação dos pais para que a agressão tivesse ocorrido.



O menino teria mantido relações sexuais com uma prima de 4 anos e outras duas crianças, segundo a mãe do garoto.

A situação teria motivado o pai a agredir a criança com uma corda. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanahr a ocorrência.

As crianças que mantiveram relações estão sendo ouvidas pela Polícia Civil. O pai do garoto não foi encontrado ainda, mas a mãe e o menino de 11 anos também estão sendo ouvidos. As crianças irão passar por exames médicos que irão avaliar se foram estupradas.