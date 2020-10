Por IG - Último Segundo

Acidente aconteceu na última quarta-feira (21). Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma criança de um ano de idade foi internada no Hospital de Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, depois de ter 30% do corpo queimado após puxar uma panela com água quente que estavam em cima de um fogão. O acidente aconteceu por volta do 12h da última quarta-feira (21) na cidade de Varginha, em Minas Gerais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros-socorros à vítima. Durante o atendimento, os oficiais constataram que a criança estava consciente durante o processo. As queimaduras foram de primeiro e segundo grau, atingindo o tórax, o dorso, o abdômen e a perna direita da criança.

A mãe disse que estava preparando o almoço quando a criança se aproximou e puxou a panela, o que fez com que a água caísse em seu corpo. Inicialmente, ela foi levada para um hospital de pronto-atendimento em Varginha. Porém, por conta da gravidade dos ferimentos, foi transferida de helicóptero para a capital mineira. Não foram divulgadas novas informações sobre o estado de saúde da vítima.