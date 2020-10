Senador Chico Rodrigues (DEM-RR) foi flagrado escondendo R$ 33 mil na cueca Edilson Rodrigues/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 22/10/2020 13:37 | Atualizado 22/10/2020 13:45

Rio - A Polícia Federal apreendeu uma pedra suspeita de ser pepita de ouro na casa do senador Chico Rodrigues (DEM-RR). Na ação, que aconteceu na semana passada, o político foi flagrado com R$ 33 mil na cueca.

De acordo com a PF, pedra foi recolhida diante do fato da região ter um número elevado de garimpos ilegais. A informação sobre a apreensão da pedra está no relatório da operação enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) e cujo conteúdo teve o sigilo retirado nesta quarta-feira (21).

Após a repercussão do caso, Chico Rodrigues se licenciou do mandato de senador por 121 dias. Por conta do afastamento, o suplente do senador, Pedro Arthur Rodrigues, filho do parlamentar, será convocado a assumir a função.