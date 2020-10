Kassio Nunes durante comissão do Senado Divulgação

Rio - O presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou a nomeação de Kassio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal (STF), em edição extra do Diário Oficial da União publicada nesta quinta-feira.

Marques atuava como desembargador no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), e assumirá o posto deixado pelo decano Celso de Mello, que deixou a Corte poucas semanas antes de completar a idade limite para ocupar o cargo, de 75 anos.

Durante a sabatina, o magistrado se definiu com perfil “garantista”. Para ele, o chamado "garantismo judicial" significa a aplicação da lei e da Constituição e não pode ser confundido com leniência.



“Sim, eu tenho esse perfil. O garantismo deve ser exaltado porque todos os brasileiros merecem o direito de defesa. Todos os brasileiros, para chegarem a uma condenação, precisam passar por um devido processo legal. E isso é o perfil do garantismo, que, de certa forma, pode estar sendo interpretado de uma forma diferente, inclusive com esse instituto do textualismo e o originalismo”, defendeu.