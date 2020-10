Presidente da República, Jair Bolsonaro Marcos Corrêa/PR

Por IG - Último Segundo

O presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) discursou nesta quinta-feira (21) durante a cerimônia de formatura dos diplomatas do Instituto Rio Branco. A fala breve conteve comentários sobre economia, pandemia, Amazônia, elogios ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e críticas ao trabalho da imprensa.



Bolsonaro se vangloriou como um defensor da liberdade de imprensa ao comentar que poderia ter realizado a regulação da mídia brasileira, mas preferiu não tocar o projeto para garantir as liberdades do trabalho jornalístico. Ele ainda fez críticas ao fato de não interferir no exercício da atividades da imprensa e, ainda assim, supostamente, sofrer algum tipo de perseguição por parte dos veículos.



Publicidade

“Apesar de tudo, nós suportamos tudo o que vocês escreveram, mostram e divulgam, sem qualquer retaliação”, disse Bolsonaro.