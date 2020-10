O mapeamento é uma parceria entre o Grupo Fleury, IBOPE Inteligência, Instituto Semeia e Todos Pela Saúde, e considera fatores socioeconômicos para o resultado Erasmo Salomão/MS

Por O Dia

Publicado 22/10/2020 14:37 | Atualizado 22/10/2020 14:47

São Paulo - Mais de dois milhões de moradores de São Paulo já tiveram Covid-19, o que representa 26% da população que mora na capital paulista e tem mais de 18 anos, segundo a pesquisa realizada pelo Grupo Fleury, IBOPE Inteligência, Instituto Semeia e Todos Pela Saúde. O estudo analisou 1.129 amostras de sangue, entre os dias primeiro e dez de outubro, e considerou três fatores socioeconômicos: menor renda, maior renda e renda intermediária. As informações são do Portal G1.

O levantamento mostrou que a frequência de pessoas com anticorpos para a doença é maior nas áreas mais pobres da cidade, representando 30,4% das amostras, enquanto nos distritos mais ricos a frequência é de 21,6%. A escolaridade dos entrevistados também foi considerada pelo estudo, que apontou que o contato com o coronavírus é inversamente proporcional ao nível de escolaridade. Ou seja, quanto menor for a escolaridade do indivíduo, maior a chance de ter contato com o vírus. Para pessoas com ensino superior, a frequência de anticorpos para a Covid-19 é de 16%, já para pessoas com ensino fundamental completo, o número é mais de duas vezes maior, chegando a 35,8%. A presença da defesa imunológica também é mais requente em pretos e pardos, com 31,6%, do que em brancos, com 20,9%

Esses resultados são fruto da quarta fase da pesquisa, que tem como objetivo o mapeamento da doença na cidade de São Paulo. Ao todo, o projeto terá seis etapas, com 1.160 amostras em cada uma delas.